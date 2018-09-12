ألمانيا تُرحّل 20 أفغانيا من طالبي اللجوء

كابول - (د ب أ):

وصل نحو 20 من طالبي اللجوء الأفغان إلى كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد ترحيلهم من ألمانيا بموجب سياسة أصبحت مثيرة للجدل بشكل متزايد بسبب الحرب المستمرة في أفغانستان.

وهذه هي عملية الترحيل الـ16 من نوعها منذ ديسمبر 2016. وفي عمليات الترحيل الـ 15 السابقة ، أُعيد ما مجموعه 349 رجلاً أفغانياً إلى وطنهم.

وينتقد معارضون عمليات الترحيل، حيث يقولون إن أفغانستان لا تزال خطيرة للغاية ، وتتكرر الهجمات القاتلة التي يشنها متشددو طالبان ومسلحو داعش.

وهذا الأسبوع، قتل ما لا يقل عن 32 شخصًا بعد أن استهدف انتحاري مجموعة من المتظاهرين في ولاية نانجرهار شرقي البلاد.

وفي يوليو ، قتل رجل أفغاني نفسه بعد ترحيله، حيث عاش ذلك الرجل 23 عاماً في ألمانيا لمدة ثماني سنوات قبل إعادته إلى كابول.

وهبطت الطائرة التي أقلعت من ميونخ.