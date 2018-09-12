بالفيديو: شاهد إعصار فلورنسا من الفضاء

(بي بي سي):

أعلنت ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، حالة الطوارئ قبيل وصول الإعصار فلورنس.

وأمر حاكم كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر بإجلاء إلزامي لقرابة مليون شخص يقيمون في المنطقة الساحلية.

واكتسب الإعصار فلورنس قوة ليتحول إلى عاصفة من الدرجة الرابعة، مولّداً رياحاً بسرعة تجاوزت 225 كيلومترا في الساعة، فيما انحدر باتجاه شرقي الولايات المتحدة. ويتوقع أن يحط على الأرض بنهاية يوم الخميس.

وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها، فيما اصطحبت القوات البحرية المراكب بعيداً عن المرافئ وعن مسار الإعصار.