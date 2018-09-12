دا سيلفا ينسحب من انتخابات الرئاسة البرازيلية ويختار مرشحا من أصول لبنانية

دا سيلفا انسحب من الانتخابات بعد رفض المحكمة العلي

(بي بي سي)

انسحب الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، وأعلن ترشيح فرناندو حداد، وهو من أصول لبنانية، للرئاسة بدلا عنه.

وجاء القرار بعد حوالي أسبوعين من تأكيد المحكمة العليا في البرازيل منع ترشحه بسبب إدانته بالفساد.

وأعلن زعيم حزب العمال جيليسي هوفمان، قرار انسحاب داسيلفا خارج مبنى الشرطة، حيث يقضي الرئيس السابق، 72 عاما، حكما بالسجن لمدة 12 عاما.

ومن المقرر أن يرشح الحزب بدلا عنه فرناندو حداد، لخوض هذه الانتخابات.

ماذا حدث؟

وكتب داسيلفا من زنزانته خطابا إلى أنصاره، الذين يخيمون خارج السجن لمدة خمسة أشهر مطالبين بإطلاق سراحه وترشحه للرئاسة، وتم قراءته عليهم.

وقال الرئيس السابق، الذي حكم البلاد من يناير 2003 حتى ديسمبر 2010، إنه لن يخوض الانتخابات المقررة في 7 أكتوبر.

كما أعلن أن رفيقه حداد هو أنسب من يواصل المهمة ويخوض الانتخابات.

لماذا استسلم أخيرا؟

يأتي هذا القرار بعد معركة قانونية مطولة بلغت ذروتها في 31 أغسطس/ آب الماضي، عندما قضت المحكمة الانتخابية العليا بأنه "غير مؤهل" للترشح للرئاسة.

وقد استأنف فريق دا سيلفا القانوني وحزب العمال ضد القرار ومازالت المحكمة العليا تنظر فيه.

وحتى يوم الاثنين، كانت استراتيجية حزب العمال هي إبقاء اسم الرئيس السابق مرشحا للرئاسة لأطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من سجنه فإن 40 في المائة من المواطنين الذين خضعوا لاستطلاع رأي أكدوا انهم سيصوتون لصالحه في الانتخابات المقبلة.

أما فرناندو حداد، المرشح الجديد بدلا منه فهو وزير سابق للتربية، ولديه شهرة بسيطة خارج ساو باولو، حيث شغل منصب رئيس البلدية.

وطلب فريق دا سيلفا القانوني من المحكمة العليا تمديد الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للرئاسة من يوم الثلاثاء إلى يوم الاثنين 17 سبتمبر لإتاحة المزيد من الوقت للتحرك لإنقاذ داسيلفا.

لكن أمام رفض المحكمة طلبهم، اضطروا إلى ترشيح حداد.

لماذا تم منع لولا؟

تم منع الرئيس السابق من الترشح للرئاسة بموجب قانون 2010 الذي أطلق عليه اسم "كلين سليت". ويحظر على من لديهم إدانة جنائية تم تأكيدها عند الاستئناف الترشح لمنصب عام.

في يوليو عام 2017، إدين بقبول رشوة من شركة هندسية متورطة في مخطط فساد كبير.

ونفى الرئيس السابق دائما ارتكاب أي مخالفات واستأنف الحكم.

في يناير، أيدت محكمة الاستئناف الإدانة وزادت العقوبة من تسع سنوات ونصف إلى 12 سنة، وحكمت بضرورة تسليم نفسه للسجن.

وأمهلته الشرطة 24 ساعة لتسليم نفسه في أبريل. وبعد مواجهة استمرت يومين استسلم للشرطة ونقل إلى مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا، حيث يحتجز منذ ذلك الحين.

لماذا استمرت شعبيته؟

بينما كان رئيسا شهدت البرازيل أطول فترة من النمو الاقتصادي في ثلاثة عقود، مما سمح لإدارته أن تنفق بسخاء على البرامج الاجتماعية.

خرج عشرات الملايين من دائرة الفقر بفضل المبادرات التي اتخذتها حكومته والعديد منهم لا يزالون مؤيدين مخلصين له.

وجاء اهتمامه بالفقراء لأنه ولد في عام 1945 لعائلة فقيرة في شمال شرق البرازيل، وانتقلت عائلته إلى ساو باولو للعثور على عمل في الوقت الذي كان في السابعة من عمره.

لم يتعلم القراءة حتى وصل عمره إلى 10 سنوات وبدأ يعمل في مصنع للسيارات وعمره 14 عاما.

أصبح شخصية قيادية تحظى بشعبية كبيرة، وسرعان ما أصبح رئيس اتحاد عمال المعادن ثم أسس حزب العمال.

شغل منصب رئيس الحزب ثم تولى منصب رئيس البرازيل لدورتين قبل أن يساعد ربيبته ديلما روسيف على الفوز في انتخابات الرئاسة بعده.

من هو فرناندو حداد؟

اختار حزب العمال فرناندو حداد، 55 عاما والحاصل على درجات علمية في الاقتصاد والفلسفة، ليكون المرشح الجديد للرئاسة. وكان حداد وزيرل للتعليم خلال رئاسة دا سيلفا، ويُعتقد أنه يتمتع بثقته.

وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، عمل أيضا كرئيس لبلدية ساو باولو، المدينة الأكثر ازدحاما بالسكان في البرازيل. وواجه مظاهرات حاشدة ضد ارتفاعات أجرة الحافلات خلال فترة توليه منصب العمدة.

وهو ليس مشهورا خارج ساو باولو، وحقق أداء ضعيفا في استطلاعات الرأي حتى الآن، لكن حزب العمال يأمل أن يحول الناس الذين كانوا يخططون للتصويت لصالح لولا أصواتهم إلى حداد.

ويواجه حداد مشاكل قانونية، ويزعم المدعون العامون أنه خلال حملته لمنصب العمدة حصل فريقه على قرض من شركة بناء استفادت من العقود بمجرد انتخابه. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.