توقيف السعودية التي تناولت إفطارا مع مصري

(بي بي سي):

أوردت "بي بي سي" أنباء عن توقيف شرطة جدة المرأة السعودية التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تتناول فطورا مع الموظف مصري.

وتداول مغردون أنباء عن القاء القبض على فتاة سعودية ظهرت في فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهي تتناول وجبة الفطور مع رجل مصري.

وكان الفيديو قد أثار جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، إذ رأى سعوديون أن تناول تلك المرأة الإفطار مع الرجل المصري غير لائق.

وصباح الثلاثاء غرد حساب أخبار السعودية وهو حساب يتابعه اكثر من 11 مليون مستخدم أن الجهات الامنية في جدة ألقت القبض على المرأة.

كما نقلت صحيفة محلية سعودية أنه سيتم التحقيق مع المرأة السعودية والرجل المصري لـ"مخالفتهما نظام الجرائم المعلوماتية من خلال تصوير مقاطع فيديو تسئ للمجتمع."

وكانت وزارة العمل السعودية قد غردت منذ يومين أنها قامت بضبط المصري الذي ظهر في الفيديو المسيء كما جاء في التغريدة.