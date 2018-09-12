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الجيش الأمريكي يبدي استعداده للمساعدة في مواجهة أثار الإعصار "فلورنس"

03:04 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
الجيش الأمريكي يبدي استعداده للمساعدة في مواجهة أثار الإعصار "فلورنس"

إعصار

واشنطن- (د ب أ):

أبدى الجيش الأمريكي استعداده للمساعدة في مواجهة أثار الإعصار فلورنس الذي يتوقع أن يضرب البلاد خلال الساعات القادمة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن الجيش يعمل على ضمان إتاحة الموارد اللازمة في المناطق المتضررة.

وبدأت عمليات الإجلاء الجماعي أمس الثلاثاء، في ولاية ساوث كارولينا، حيث تتأهب المناطق الساحلية في جنوب شرقي البلاد لهبوب الإعصار.

ومن المتوقع أن يضرب فلورنس ، الذي تحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة، سواحل الولايات المتحدة مساء غد الخميس.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الخطر سيأتي في البداية من الفيضانات ، حيث يتوقع هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 38 إلى 50 سنتيمترا.

الجيش الأمريكي إعصار فلورنس وزارة الدفاع الأمريكية ولاية ساوث كارولينا

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