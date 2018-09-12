التدخين والسمنة يهددان ارتفاع متوسط أعمار الأوروبيين

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت هيئة صحية أوروبية اليوم الأربعاء إن متوسط الأعمار في أوروبا مرتفع، لكنها حذرت من أن هذا التقدم تهدده عوامل خطر، بما في ذلك التدخين وارتفاع معدلات البدانة.

وذكر تقرير الصحة الأوروبي أن متوسط العمر في عام 2015 كان 77 عاما ، أي أطول بعام مما كان عليه المتوسط عام 2010.

ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة تتجاوز 11 عاما بين البلدان ذات أعلى وأقل متوسط لمتوسط العمر المتوقع. ففي لوكسمبورج ، كان المتوسط 83 عاما ، مقارنة بـ 71 عاما في مولدوفا.

ونشر التقرير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن ، الذي يضم 53 دولة.

وقالت سوزانا جاكاب ، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا ، في بيان: "التقدم غير متساو" ، مشيرة إلى الاختلافات "داخل البلدان وفيما بينها وبين الجنسين وعبر الأجيال".

ووفقاً للتقرير ، فإن عمر المرأة أطول من متوسط العمر لدى الرجال ، وإن كانت الفجوة تقلصت إلى 6 سنوات.

وتعيش النساء في أوروبا بمتوسط 81 عامًا مقارنة بـ 74 عاما للرجال. ويصل متوسط عمر النساء في فرنسا إلى 86 عاما، بينما يبلغ متوسط عمر الرجال في روسيا 65 عامًا فقط.

ووافقت الدول الأعضاء في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية عام 2012 على ستة أهداف رئيسية لعام 2020 ، بما في ذلك الحد من معدلات الوفيات المبكرة ، وزيادة متوسط العمر المتوقع ، وتعزيز الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة إن التدخين وتناول الكحول والسمنة من بين عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة والتي يمكن أن تعكس التقدم نحو تحقيق أهداف الصحة لعام 2020 .

وسجل تقرير الصحة الأوروبي ، الذي ينشر كل ثلاث سنوات ، تقدما في الحد من الوفيات المبكرة من أربعة أمراض مزمنة وهي أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي.

ومع ذلك ، أشار التقرير إلى أن أوروبا لديها أعلى معدل للمدخنين بين مناطق منظمة الصحة العالمية الستة. ففي عام 2013 ، كان معدل 29 % من الأشخاص فوق الخامسة عشر في أوروبا مدخنين.

وكان لدى اليونان وصربيا معدلات التدخين بأكثر من 40 % ، بينما في أوزبكستان لم تتجاوز النسبة 13 %.

كما أن تعاطي الكحول بين البالغين أعلى في أوروبا من أي مكان آخر في العالم ، حسب التقرير، حيث بلغ المتوسط لكل فرد حوالي 8 لتر من الكحول الصافي بشكل تراكمي في عام 2014. وليتوانيا أعلى استهلاكا للكحول سنويًا بمعدل أكثر قليلا وذلك بمتوسط 15 لترا للشخص الواحد ، في حين أن مقدونيا هي الأدنى بـ 1.1 لتر لكل شخص.

وقال التقرير، إن أكثر من نصف السكان في أوروبا ، حوالي 59 % ، كانوا يعتبرون من ذوي الوزن الزائد في عام 2016 ، بينما تقدر معدلات البدانة بأكثر من 23 %.

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى تحسن معدلات التطعيم بين الأطفال ، لكنه قال إن تفشي الحصبة مؤخراً كان بمثابة تذكير بأن مجال التغطية غير كاف.