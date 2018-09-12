مصرع 21 شخصًا وإصابة 29 آخرين إثر انهيار جبلي في ولاية جنوب دارفور

الخرطوم - (أ ش أ):

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون، إثر انهيار جزئي لجبل في منطقة (سمبلي) غرب مدينة (دربات) بمحلية شرق جبل مرة في ولاية جنوب دارفور بالسودان .

ونقل موقع "سودان تربيون" عن المتحدث باسم النازحين، الشفيع عبد الله، قوله: إن جزءا كبيرا من الجبل انهار على قرية (سمبلي)، وأدى إلى تدمير أكثر من 15 منزلا بالقرية ومصرع 21 شخصا وإصابة 29 آخرين .

ورجح تعرض الجبل للتصدع وانفصال جزء منه بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة، لافتا إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفيي دربات ونيالا .

من جانبه، قال منسق معسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، إن غزارة الأمطار أدت إلى انهيار أرضي وانزلاق جزء كبير من الجبل غطى القرية بأكملها، مناشدا المنظمات الإنسانية التحرك العاجل صوب المنطقة المنكوبة وتقديم العون للمتضررين.