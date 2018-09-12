"الشفافية الدولية": الفساد مستمر بلا عقاب في أبرز الدول المصدرة في العالم

برلين - (د ب أ):

كشف تقرير صدر اليوم الأربعاء عن أن ممارسات الرشوة والفساد العابرة للحدود، أصبحت ظاهرة عالمية وتتم في ظل إفلات من العقاب، حيث تفشل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في تنفيذ قوانين ومعاهدات مكافحة الفساد.

واستند التقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية ، إلى فحص ودراسة تطبيق اتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، مع التركيز على 44 دولة ، تمثل مجتمعة 65 % من صادرات العالم و75 % من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشير النتائج إلى أن نصف البلدان المشمولة بالدراسة ، وهي مسؤولة معاً عن نحو 40 % من الصادرات العالمية ، لديها آليات إنفاذ ضئيلة أو معدومة لردع الشركات عن تقديم رشاوى في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك ، قامت 11 دولة فقط من بين الدول الـ44 بتطبيق قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال أو معتدل.

ووضع التقرير الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بين الدول التي لديها أكثر آليات التنفيذ فعالية.

وشهدت إسرائيل والبرازيل أكبر قدر من التحسينات ، حيث زادتا بشكل ملحوظ من مستويات إنفاذهما لمثل تلك القوانين منذ التقرير السابق في عام 2014 ، بينما شهدت كل من كندا وأستراليا وفنلندا وكوريا الجنوبية تراجعاً في تطبيق قوانين مكافحة الفساد.