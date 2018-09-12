"صحيفة ليبية": سقوط صاروخ جديد قرب مستشفى معيتيقة

(مصراوي):

سقط صاروخ جديد بالقرب من مستشفى "معيتيقة" شرق العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر لصحيفة "المتوسط" الليبية، وقوع اشتباكات متفرقة جنوب العاصمة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الصواريخ كانت تستهدف أحد مقرات قوة الدرع، وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة.

يأتي ذلك بعد سقوط قذائف على المطار الدولي بـ"معيتيقة"، مساء الثلاثاء.

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