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توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة في ليبيا بعد سقوط قذيفة داخله (صور)

12:54 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
توقف حركة الملاحة بمطار معيتيقة في ليبيا بعد سقوط قذيفة داخله (صور)

سقوط قذيفة داخل مطار معيتيقة الدولي

القاهرة - مصراوي:

توقفت الحركة الملاحية بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا، بعد سقوط قذيفة في أرجاء المطار.

وكانت قذيفة سقطت داخل مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، حسبما أفاد مصدر محلي لـ "بوابة الوسط" الليبية.

وأكد مراسل البوابة أنه لا توجد أضرار تذكر من استهداف المطار.

فيما ذكر مراسل موقع "بوابة إفريقيا" إن قذائف هاون استهدفت مطار معيتيقة ليل الثلاثاء.

وأكد المراسل وقوع اشتباكات متقطعة بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار جنوب طرابلس.

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الحركة الملاحية مطار معيتيقة الدولي ليبيا سقوط قذيفة

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