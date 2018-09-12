بدء عمليات الإجلاء في ساوث كارولينا تحسبًا لإعصار فلورنس

واشنطن (د ب أ)

بدأت عمليات الإجلاء الجماعي الثلاثاء، في ولاية ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، حيث تتأهب المناطق الساحلية في جنوب شرقى البلاد لهبوب إعصار فلورنس.

ومن المتوقع أن يضرب إعصار فلورنس، الذي تحول إلى عاصفة من الفئة الرابعة، سواحل الولايات المتحدة ليلة الخميس المقبل.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الخطر سيأتي في البداية من الفيضانات، حيث يتوقع هطول الأمطار بواقع 38 إلى 50 سنتيمترا مع توقعات بهطول كميات معزولة بحد أقصى تصل إلى 76 سنتيمترا.

وقال بروك لونج ، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ: "إن الخطر الأكبر الذي نشعر بالقلق بشأنه هو زيادة العواصف. وهذا هو الدافع الرئيسي لعمليات الإجلاء الجارية.

وأضاف لونج بعد أن أطلع ترامب على الاستعدادات، أن من المتوقع أن تضرب العاصفة اليابسة على شكل إعصار من الفئة الثالثة أو الرابعة.

وبينما بدأ سكان المناطق الساحلية في ولاية ساوث كارولينا بالإجلاء ، تم إبلاغ سكان ولاية نورث كارولينا وفيرجينيا أيضًا بالاستعداد لتلقي كميات هائلة من الأمطار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "جاهزة كما لم يسبق لأحد من قبل" لمواجهة هبوب إعصار فلورنس ، وحث الناس الذين يعيشون في مناطق الإجلاء على الاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين.

وذكر ترامب أن الإعصار سيكون " قويا للغاية ورطبا بشكل هائل."

وأمر حاكم ولاية ساوث كارولينا، هنري ماكماستر بعمليات الإجلاء الإلزامي في سواحل الولاية بأكملها ، كما أمر بتخصيص حارة عكسية على طريق رئيسي لتسهيل حركة المرور إلى خارج الولاية .

وقال المركز الوطني للأعاصير ، في تقرير الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي ( الساعة 1800 بتوقيت جرينتش)، إن العاصفة أصبحت منظمة بشكل أكبر مع زيادة في حجمها.

واستمر المركز ومقره ميامي، في مراقبة الإعصار الذي سيضرب العديد من الولايات الساحلية في المنطقة الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة.

وتقع ولايتا ساوث كارولينا ونورث كارولينا في منتصف المنطقة المستهدفة.

وقال المركز إن هناك احتمالا لهبوب "عاصفة مهددة للحياة" على طول المناطق الساحلية في تلك الولايات مع فيضانات داخلية.

ومن المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 215 كيلومترا في الساعة ، مع احتمالات اشتداد قوته بشكل أكبر وانتقال مركزه نحو الغرب والشمال الغربي بسرعة 28 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن ينتقل مركز الإعصار فلورنس ما بين برمودا وجزر البهاما غدا الأربعاء.