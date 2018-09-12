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أهم عناوين الصحف: العالم على شفا حرب تجارية بين أمريكا والصين

12:15 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
أهم عناوين الصحف: العالم على شفا حرب تجارية بين أمريكا والصين

الرئيس الامريكي والرئيس الصيني

القاهرة - مصراوي

أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية مأساة المدنيين في مدينة إدلب السورية مع اقتراب الحملة العسكرية الحكومية على المدينة، وأشار مقال للكاتب جدعون راخمان في صحيفة فايننشال تايمز إلى إمكانية اشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن والده لا يمكنه الثقة في كل من بالبيت الأبيض بعد مقال نيويورك تايمز الذي هاجم إدارته.

حرب تجارية أمريكا الصين جدعون راخمان إدلب سوريا ترامب البيت الأبيض منظمة التحرير الفلسطينية

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