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أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر لا تألو جهدًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية

12:05 ص الأربعاء 12 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: مصر لا تألو جهدًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية

رياض المالكي

كتب – محمد عطايا:

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تألو جهدا لتحقيق المصالحة الفلسطينية، فيما قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، إن قوتي النظام السوري والروسي يتعاملون كـ"الإرهابيين" خلال اعتدائهم على إدلب، في سوريا، بينما وجه زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، كلمة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر عام 2001، التي أسفرت عن مقتل حوالي 3 آلاف شخص بمدينة نيويورك الأمريكية.

رياض المالكي المصالحة الفلسطينية السيسي مجلس الأمن نيكي هايلي

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