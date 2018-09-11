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البيت الأبيض: سنرد على أي هجمات ضد بعثتنا الدبلوماسية في العراق

11:23 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
البيت الأبيض: سنرد على أي هجمات ضد بعثتنا الدبلوماسية في العراق

البيت الأبيض

واشنطن (د ب أ)

حذرت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، بأنها سترد بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأمريكيين في حال وقوع أي هجوم ينتج عنه إصابة أمريكيين أو إلحاق أضرار بمنشآت أمريكية فى العراق.

وقال البيت الأبيض، في بيان صدر عنه الثلاثاء، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا هجمات مهددة للحياة في العراق، بما في ذلك قنصلية الولايات المتحدة في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد".

وتابع أن إيران "لم تتحرك لوقف هذه الهجمات التي ينفذها عملاؤها في العراق، والتي تقوم بدعمهم بالتمويل والتدريب والأسلحة".

الولايات المتحدة إيران البيت الأبيض العراق

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