"إيه بي سي نيوز": عمدة ساو باولو مرشحًا بديلًا لدا سيلفا في انتخابات الرئاسة البرازيلية

برازيليا (أ ش أ)

قالت مصادر حزبية في البرازيل، إن عمدة مدينة ساو باولو السابق فرناندو حداد، قد حل محل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا كمرشح للانتخابات الرئاسية.

ذكرت ذلك النبأ شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، الثلاثاء، ولم تتطرق القناة للمزيد من التفاصيل حول ذلك حتى الآن.

يشار إلى أنه تم القبض على دا سيلفا منذ أشهر لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا؛ لإدانته في اتهامات تتعلق بالفساد، حيث قبل تلقي شقة على شاطئ البحر من شركة هندسية تتنافس على عقود في شركة (بتروبراس) المملوكة للدولة، إلا أنه صرّح بأنه تم تلفيق التهم ضده بغرض منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في أكتوبر القادم.

يُشار إلى أن دا سيلفا، البالغ من العمر (72 عاما)، كان رئيسا للبرازيل في الفترة من عام 2003 إلى عام 2011.