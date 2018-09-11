البيت الأبيض يحمل إيران مسؤولية أي هجوم على أمريكيين في العراق

كتب – محمد عطايا:

أعلن البيت الأبيض، أنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجوم من أي جهة تابعة لها بالوكالة في العراق، يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف أميركيين، أو إلحاق خسائر في منشآت أميركية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واشتعلت المظاهرات في محافظة البصرة احتجاجًا على انعدام الخدمات، وحرمان أهل المدينة من الماء والكهرباء بشكل مستمر.

تصاعدت وتيرة المظاهرات خلال الأيام الماضية وسقط العديد من القتلى، ما أدى إلى إعلان الحكومة العراقية حظر التجوال، خاصة بعدما أضرم المحتجون النيران في مبنى القنصلية الإيرانية.

وشهدت المحافظة حالة من الشغب خلال الأيام الماضية، كان أبرزها حرق مبنى القنصلية الإيرانية، وإعلان الميليشيات التابعة لطهران عن نيتها للتصدي للمتظاهرين بالعنف.