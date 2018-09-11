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رويترز: ترامب يتوعد من سيتدخل في الانتخابات الأمريكية

11:11 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
رويترز: ترامب يتوعد من سيتدخل في الانتخابات الأمريكية

ترامب

القاهرة – (مصراوي)

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوقيع عقوبات ضد أي شركات أو أشخاص أجانب يحاولون التدخل في الانتخابات الأمريكية، حسبما أوردت وكالة رويترز الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدرين لم تسمهما قولهما إن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بحلول يوم الأربعاء، سيجعل من الممكن توقيع عقوبات ضد أشخاص أو شركات أجنبية تتدخل في الانتخابات الأمريكية، بناء على تقارير وكالات الاستخبارات.

يأتي قرار ترامب بتوقيع الأمر التنفيذي بالتزامن مع الخطة التي تعدها وكالات الاستخبارات وقوى تنفيذ القانون في الولايات المتحدة للدفاع عن انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل ضد التدخل الأجنبي المتوقع.

يُذكر أن المستشار الخاص روبرت مولر يجري تحقيقًا منفصلًا في احتمالية التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وذكرت الوكالة، أن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر.

دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة البيت الأبيض

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