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الرئيس السوداني يتوجه إلى إثيوبيا غدا للمشاركة في قمة "إيجاد"

10:17 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
الرئيس السوداني يتوجه إلى إثيوبيا غدا للمشاركة في قمة "إيجاد"

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم (أ ش أ)

يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير، غدًا الأربعاء، إلى إثيوبيا، لترؤس وفد بلاده للمشاركة في القمة العادية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي تستضيفها العاصمة أديس أبابا.

ويطلع البشير، قادة دول وحكومات المنظمة، على الجهود التي بذلها للوصول لاتفاق السلام بدولة جنوب السودان بموجب تفويضهم له.

ويسبق القمة اجتماع مجلس وزراء "إيجاد" الذي يبحث آخر تطورات عملية السلام في دولة جنوب السودان، والتطور في العلاقات بين الدول الأعضاء.

ويضم وفد السودان المرافق للرئيس البشير، كلاً من: الدكتور فضل عبدالله فضل، وزير رئاسة الجمهورية، والفريق أول ركن عوض ابن عوف وزير الدفاع، والدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية، والفريق أول ركن صلاح عبدالله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حاتم حسن بخيت وزير الدولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية.

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