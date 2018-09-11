فرنسا تحذر من كارثة إنسانية حال وقوع هجوم على إدلب

باريس (د ب أ)

حذر اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، من خطر وقوع " كارثة إنسانية وكارثة أمنية" في حال وقوع هجوم إدلب المحتمل في سوريا.

وفي مقابلة مع محطة (بي إف إم تي في) التلفزيونية، قال الوزير الفرنسي إن هناك مخاطرة لأن العديد من الجماعات الجهادية تقيم في هذه المنطقة في سوريا، مشيرا إلى أن هذه الجماعات محسوبة على تنظيم القاعدة.

وقدر لو دريان عدد أفراد هذه الجماعات بما يتراوح بين 10000 إلى 15000 شخص يمثلون خطرا على " أمننا".

واضاف لودريان أن من المرجح أن يكون من بين هؤلاء الأشخاص، عشرات من المقاتلين الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) " وهذا عدد محدود لكن الشيء الأهم هو أن العديد من الإرهابيين ينحدرون من دول أخرى، وهؤلاء يمكن أن يفترقوا بعد ذلك في حال وقع الهجوم السوري الروسي على النحو الذي يجري تصوره اليوم".

يذكر أن ادلب هي آخر ملاذ كبير لقوات المعارضة في سوريا، وتهدد الحكومة السورية بالاستيلاء على المحافظة بعد أن فشلت مؤخرا المحاولات الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة.

كان سلاح الجو السوري قد شن مطلع الأسبوع الجاري بالمشاركة مع قوات روسية، هجمات عنيفة على ادلب.

يشار إلى أنه إلى جانب تنظيم القاعدة، فإن هناك تواجدا قويا في ادلب لهيئة تحرير الشام التي كانت تعرف في وقت سابق باسم جبهة النصرة.