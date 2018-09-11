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مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نرعى كل الجهود السياسية في إدلب

07:56 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: نرعى كل الجهود السياسية في إدلب

كارن بيرس

كتب – محمد عطايا:

قال مندوبة المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، كارن بيرس، إن بلادها ترعى كل الجهود لعملية سياسية في مدينة إدلب السورية، داعية كل الزملاء بالمجلس لسلك نفس النهج.

وحذرت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الثلاثاء حول إدلب، من أن يكون عودة الحكومة السورية إلى إدلب مرادفًا لمكافحة الإرهاب، حيث أن الشعب هناك لا يرى المعادلة بهذا الشكل.

وحثت كارن بيرس الدول الأعضاء بمجلس الأمن على الاستفاضة بالعملية السياسية، وأهمية تفادي ضربة عسكرية في إدلب.

وانطلقت اليوم الثلاثاء مناقشات بمجلس الامن الدولة بشأن الاحداث في مدينة إدلب السورية، وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

مجلس الأمن كارن بيرس إدلب بريطانيا الحكومة السورية

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