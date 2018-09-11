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بعد إحراقها.. إيران تعلن نقل قنصليتها بالبصرة لمقر جديد

07:46 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
بعد إحراقها.. إيران تعلن نقل قنصليتها بالبصرة لمقر جديد

ايران

بغداد (أ ش أ)

أعلن السفير الإيراني في العراق، عزم بلاده نقل قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي البلاد إلى مكان آخر، وذلك بعد إحراق متظاهرين للمبنى القديم منذ أربعة أيام، ذكرت الخبر شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

وذكرت الشبكة أن السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، صرّح بأن المبنى القديم للقنصلية تم "إحراقه بالكامل"، مشيرة إلى أن المتظاهرين سيطروا عليه وأحرقوه الجمعة الماضية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن في وقت سابق اليوم رفضه الاعتداء على القنصليات والبعثات الدبلوماسية في البلاد. وقال العبادي "جئنا للمحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن البصرة، ولايمكن أن يكون هناك خدمات دون وجود أمن"، مضيفاً أن "الاعتداء على القنصليات والبعثات الدبلوماسية مرفوض".

وشهدت البصرة خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، والقنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، إضافة إلى تعرض دور بعض المسؤولين لمحاولات اقتحام، وتم حرق دار النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة في قضاء الزبير.

هذا المحتوى من

العراق إيران البصرة حيدر العبادي

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