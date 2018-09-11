السفير المصري بجنيف يطالب المفوضة السامية لحقوق الإنسان باحترام مبادئ المهنية

جنيف (أ ش أ)

طالب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان باحترام مبادئ المهنية.

وألقى السفير علاء يوسف بيانًا اليوم الثلاثاء أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف فند فيه الادعاءات المغلوطة التي وردت في بيان المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان أمام المجلس حول مصر.

وذكر في جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم للتعليق على بيان المفوضة السامية الجديدة الذي ألقته أمس، أنه من المخيب للآمال أن يتم تضليلها في بداية عملها وأن تقع فريسة لحجج مزيفة يروج لها أطراف وجماعات معلومة تتقاسم أجندات ومصالح سياسية خبيثة، وطالب المفوضة السامية باحترام مبادئ الحيادية والموضوعية في تنفيذها لمهام ولايتها.

وحذر من مغبة الخلط بين الضحايا ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، كما نوه إلى خطورة قيام موظفة دولية في مستوى المفوضة السامية بالتعليق على أحكام القضاء استنادا إلى معلومات خاطئة ومن ثم تقويض سيادة القانون بدلا من تعزيزها كحجر زاوية لا غني عنه لحماية حقوق الإنسان.

ورفض السفير علاء يوسف الإشارة إلى النظام القضائي المصري في بيان المفوضة السامية الجديدة أمام المجلس والتعليق على أحكامه، مضيفا أن كان من المفترض قيام المسئولين في المفوضية باطلاع المفوضة الجديدة على مواد الدستور المصري وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية التي تضمن إجراء محاكمات عادلة.

ونصح يوسف المفوضة السامية الجديدة بالإطلاع على تلك الضمانات والرجوع إلى مصادر معلومات أكثر مصداقية في المستقبل، مؤكدا على أن التقاضي والطعن حقوق يضمنها الدستور والقوانين المصرية وغير قابلة للتصرف.

وأعرب المندوب الدائم عن أمله في أن تتحلي المفوضة السامية بالمهنية والحرفية المتوقعة منها في تنفيذها لمهام ولايتها، وأن تركز على تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.