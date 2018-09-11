نتنياهو يؤيد القرار الأمريكي بإغلاق مكتب "منظمة التحرير"

القاهرة - مصراوي:

أيّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.

وكتب نتنياهو في تغريدة على موقع تويتر: "الولايات المتحدة اتخذت القرار الصحيح حول ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وتابع نتنياهو، إسرائيل تدعم الخطوات الأمريكية التي تهدف إلى التوضيح للفلسطينيين بأن رفضهم للمفاوضات ومحاولاتهم لمهاجمة إسرائيل في المحافل الدولية لن تدفع السلام قدما.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أغلقت أمس الإثنين، مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية، الذي فسّر سبب الإغلاق بأن السلطة الفلسطينية لا تتخذ خطوات نحو دعم عملية السلام مع الإسرائيليين.