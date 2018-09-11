الكويت: أي تحرك عسكري في إدلب سيكون له تداعيات كارثية

كتب – محمد عطايا:

قال مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، السفير منصور العتيبى، إن أي تحرك عسكري في مدينة إدلب السورية، سيكون له تداعيات كارثية على المدنيين.

وحث في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الثلاثاء حول الأوضاع في إدلب، جميع الأطراف في سوريا على الحوار لإيجاد تسوية.

و نناشد المجتمع الدولي التحرك لمنع وقوع كارثة إنسانية في إدلب، مشيرًا إلى أن الهجمات ضد الإرهابيين يجب أن تحترم القوانين التي تحميهم.

انطلق اليوم الثلاثاء مناقشات بمجلس الامن الدولة بشأن الاحداث في مدينة إدلب السورية، وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المندوب الروسي بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن عشرات الآلاف من مقاتلي جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى موجودين في المدينة السورية.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لفصل الجماعات المسلحة عن الإرهابيين في إدلب. وذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 3 مليون مدنيا يعيشون في المدينة ويواجهون خطر الموت والنزوح حال بدأ هجوما على المدينة.