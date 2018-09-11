بعد إيقاف الوافد المصري.. السعودية تقبض على زميلته التي أفطر معها

كتبت- رنا أسامة:

أوقفت شرطة محافظة جدة الفتاة السعودية التي ظهرت في مقطع فيديو مع وافد مصري، بينما يتناولان الفطور أثناء عملهما بموقع استقبال النزلاء بجناح فندقي بمحافظة جدة، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض" المحليّة.

جاء ذلك بعد توجيه من النيابة العامة للتحقيق معها، ومعرفة دوافع خروجها مع الوافد في مقطع الفيديو الذي استفز مشاعر مواطنين سعوديين، واعتبروه "مخالفة صريحة لأنظمة المملكة".

وتدخّلت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، الأحد الماضي، وباشرت موقع المنشأة التي وقعت فيها مخالفة التصوير عبر تسجيل عدة مقاطع فيديو مع فتاة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بجدة.

وعلمت "الرياض"، أنه سيتم تطبيق عدد من العقوبات على صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط الخاصة بعمل المرأة في داخل الفندق، في حين ستبدأ النيابة العامة التحقيق في الجزء الآخر من القضية، والمتمثل في مخالفة "الوافد" و"الفتاة" لنظام الجرائم المعلوماتية من خلال تصوير مقاطع فيديو تسئ للمجتمع، ووصفه بألفاظ غير لائقة، إضافة إلى مخالفة الآداب العامة.

وأكّد القاضي السابق بالمحكمة الجزائية في محافظة جدة، الشيخ تركي القرني، بأن ما فعلته الموظّفة السعودية في هذا المقطع يعد "استفزازًا لمشاعر السعوديين"، مُشيرًا إلى تحملها المسؤولية الجنائية من خلال "مشاركتها وموافقتها على الظهور مع الوافد بشكل مُسيء"، وهي بحد ذاتها جريمة معلوماتية تستلزم العقوبة.

واعتُقِل الموظف المصري المدعو "بهاء" بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتناول الفطور مع زميلة سعودية له في العمل. واستدعت صاحب الفندق للاستجواب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيًا على الموقع، وضبطت الوافد "لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين".

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السعودية على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيًا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد ومركز الاتصال 19911.

وينص قانون العمل السعودي على تطبيق غرامات بحق صاحب المنشأة، الذي يوظف عمالة غير سعودية في مهن مقتصرة على السعوديين، إذ تقدر الغرامة بنحو 20 ألف ريال عن كل موظف، بهدف إلزام القطاع الخاص بالتعليمات التي تنص على عدم توظيف غير السعوديين في العديد من المهن التي من بينها عامل الاستقبال في الفندق، بحسب صحيفة "المدينة" المحلية.

ودعت النيابة العامة السعودية، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، المقيمين في المملكة إلى "الالتزام بكافة الأنظمة المرعية ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي ومشاعره".

كانت السعودية رفعت الحظر على عمل المرأة مؤخّرًا في بعض المجالات دون أن ترفع القيود المفروضة على النساء؛ إذ ما زالت المرأة قابعة في منظومة الولاية التي ترهن كلّ خطواتها بتصريح وليّ أمرها.