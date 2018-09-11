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مقتل 32 شخصًا على الأقل في تفجير انتحاري بشرق أفغانستان

03:45 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
مقتل 32 شخصًا على الأقل في تفجير انتحاري بشرق أفغانستان

أرشيفية

كابول (د ب أ)

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي وقع بين مجموعة من المتظاهرين في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان إلى 32 شخصًا، وفقًا لما قاله مسؤول صحة في الإقليم اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول، أن التفجير الذي وقع في منطقة مومند دارا في الإقليم، خلَّف أيضًا ما لا يقل عن 128 مصابًا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير بعد.

ويأتي التفجير بعد وقوع سلسلة من الانفجارات في عاصمة الإقليم جلال آباد ومنطقة بيهسود، مما أسفر عن مقتل مراهق على الأقل وإصابة أربعة آخرين، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لإقليم نانجارهار اليوم.

تفجير انتحاري أفغانستان إقليم نانجارهار

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