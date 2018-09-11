أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

اجتماع عسكري "خليجي مصري أردني أمريكي" بالكويت غدًا

03:20 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
اجتماع عسكري "خليجي مصري أردني أمريكي" بالكويت غدًا

ارشيفية

الكويت- (د ب أ):

تعقد غدًا الأربعاء فعاليات اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن ومصر والقیادة المركزیة الأمریكیة.

وذكر الجيش الكويتي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، الثلاثاء، أن المجتمعين يسعون خلال اجتماعهم بالكويت إلى تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك فيما بينهم، استكمالاً للخطوات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعاتهم السابقة.

وأضاف الجيش الكويتي انه سيتم بحث العديد من المحاور منها ما يتعلق بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بجدول أعمال الاجتماع.

وتهدف تلك المباحثات إلى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات، ضماناً لأمن واستقرار دول المنطقة، من خلال تفعيل آلية العمل المستمر والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول الخليج والقوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.

الكويت الأردن أمريكا مجلس التعاون لدول الخليج العربي

الخبر التالى:

كيف ستعاقب السعودية مصريًا "أفطر مع زميلته في العمل"؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان