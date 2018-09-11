اجتماع عسكري "خليجي مصري أردني أمريكي" بالكويت غدًا

الكويت- (د ب أ):

تعقد غدًا الأربعاء فعاليات اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأردن ومصر والقیادة المركزیة الأمریكیة.

وذكر الجيش الكويتي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، الثلاثاء، أن المجتمعين يسعون خلال اجتماعهم بالكويت إلى تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك فيما بينهم، استكمالاً للخطوات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعاتهم السابقة.

وأضاف الجيش الكويتي انه سيتم بحث العديد من المحاور منها ما يتعلق بالشؤون الأمنية والإقليمية بالمنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بجدول أعمال الاجتماع.

وتهدف تلك المباحثات إلى تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة مختلف التحديات، ضماناً لأمن واستقرار دول المنطقة، من خلال تفعيل آلية العمل المستمر والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول الخليج والقوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.