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مقتل 45 شخصًا في سقوط حافلة جنوبي الهند

11:50 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
مقتل 45 شخصًا في سقوط حافلة جنوبي الهند

ارشيفية

نيودلهي- (د ب أ):

صرح مسؤولون هنود بأن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم جراء سقوط حافلة في واد بمنطقة جبلية جنوبي البلاد.

وكانت الحافلة تقل نحو 70 شخصا عندما انحرفت عن الطريق بمنطقة جاجتيال بولاية تيلانجانا.

وقال المسؤول البارز إيه. شارات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الحافلة سقطت من على ارتفاع 20 قدما في وادٍ، ولقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم، بينما جرى نقل ما بين 20 إلى 25 مصابا إلى مستشفيات قريبة مختلفة".

وتتبع الحافلة هيئة الطرق بالولاية. وأصيب قائد الحافلة في الحادث. ويشار إلى أن بعض الضحايا كانوا في طريق العودة من زيارة ضريح هندوسي محلي.

نيودلهي الهند منطقة جبلية حادث سير

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