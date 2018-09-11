ذكرى 11 سبتمبر.. 17 عامًا على تغير العالم (ملف خاص)

إعداد - سارة عرفة ورنا أسامة ومحمد الصباغ وإيمان محمود وهشام عبد الخالق ومحمد عطايا:

في صباح ذات يوم قبل 17 عامًا، قاد 19 رجلًا 4 طائرات مدنية أمريكية وصدموا بها برجي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ومزرعة في بنسلفانيا.

كانت تلك العملية التي عُرفت باسم "هجمات الحادي عشر من سبتمبر"، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التاريخ؛ فعالم ما قبل 11 سبتمبر ليس كما عالم ما بعد 11 سبتمبر. يكفي أن تذهب إلى أي مطار في العالم لترى كيف تغير العالم.

تغيرت حكومات واقتلعت أنظمة ولا تزال تداعيات الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة وأسماها "عملية الطائرات" أو "غزوة منهاتن"، ماثلة، وليس أدل على ذلك أكثر من أفغانستان والعراق وما جرى فيهما تحت لافتة "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

لم يتعافى العالم من آثار تلك الهجمات بعد رغم خروج بوش وبعده باراك أوباما من البيت الأبيض، ومقتل أسامة بن لادن زعيم ومؤسس القاعدة واختفاء خلفه أيمن الظواهري ربما في تورا بورا في أفغانستان.

رغم الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها سواء غزو أفغانستان والعراق أو حملة (الدرونز) التي طالت العديد من الدول في الشرق الأوسط وافريقيا، لا يزال تنظيم القاعدة حاضرا، ربما ليس بالقوة التي كان عليها، لكن أفرعه المنتشرة في العديد من أنحاء العالم لا تزال تنشط. فضلا عن أنه أنتج للعالم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) التي فاقت القاعدة في فظاعة جرائمها.

في الموضوعات التالية نستذكر تلك الهجمات التي غيرت وجه العالم..

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