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بدء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

10:59 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
بدء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

أرشيفية

أربيل (العراق) - (د ب أ):

بدأت صبيحة اليوم الثلاثاء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات بالإقليم، فإن 29 حزبا وكيانا سياسيا و 673 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 111، موزعة بواقع مئة مقعد للأحزاب و11 موزعة بنظام الـ"كوتا": خمسة مقاعد للتركمان وخمسة للمسيحين ومقعد واحد للأرمن.

وبحسب المفوضية فإن ثلاثة ملايين و85 ألفا و402 مواطنا يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وبدأت الحملات في عموم محافظات الإقليم الأربعة (أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة) بتعليق اللافتات والشعارات وصور المرشحين، مع ساعات الصباح الأولى.

كما بدأت وسائل الإعلام الموالية للأحزاب المتنافسة ببث البرامج الانتخابية وأسماء المرشحين والشعارات.

وتستمر الدعاية الانتخابية لمدة 18 يوما تنتهي في 29 سبتمبر على أن تجرى الانتخابات في 30 أيلول/سبتمبر.

إقليم كردستان حملات دعائية العراق انتخابات برلمانية

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