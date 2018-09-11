أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الشرطة التركية توقف 7 أشخاص في عملية أمنية ضد "داعش" باسطنبول

10:58 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
الشرطة التركية توقف 7 أشخاص في عملية أمنية ضد "داعش" باسطنبول

الشرطة التركية

اسطنبول - (د ب أ):

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، سبعة أشخاص في عملية ضد تنظيم "داعش" بمدينة اسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر أمنية القول إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية لتوقيف أشخاص "يشتبه في أنهم متورطون بتزوير هويات لأشخاص بغية عبورهم إلى مناطق الصراع ... وتجنيد عناصر جديدة لتنظيم داعش، فضلًا عن مساعدة أسر أعضاء داعش المسجونين".

وأضافت المصادر أن المشتبهين قاموا بجمع مساعدات مادية في منطقة "سلطان بيلي" باسطنبول.

وأسفرت عملية فرق مكافحة الإرهاب عن توقيف سبعة أشخاص.

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

الشرطة التركية اسطنبول تنظيم داعش

الخبر التالى:

بدء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان