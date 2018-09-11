الشرطة التركية توقف 7 أشخاص في عملية أمنية ضد "داعش" باسطنبول

اسطنبول - (د ب أ):

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، سبعة أشخاص في عملية ضد تنظيم "داعش" بمدينة اسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر أمنية القول إن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية لتوقيف أشخاص "يشتبه في أنهم متورطون بتزوير هويات لأشخاص بغية عبورهم إلى مناطق الصراع ... وتجنيد عناصر جديدة لتنظيم داعش، فضلًا عن مساعدة أسر أعضاء داعش المسجونين".

وأضافت المصادر أن المشتبهين قاموا بجمع مساعدات مادية في منطقة "سلطان بيلي" باسطنبول.

وأسفرت عملية فرق مكافحة الإرهاب عن توقيف سبعة أشخاص.

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.