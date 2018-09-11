الحكومة الإيطالية تؤيد قرارا بإغلاق المحال يوم الأحد من كل أسبوع

روما - (أ ش أ):

أعلن وزير العمل الإيطالي لويجي دي مايو معارضته لفتح المحلات يوم الأحد من كل أسبوع، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تدمر الأسر الإيطالية"، ودعا لتقييدها لدى إعلانه خطة تلزم معظم المحال التجارية في إيطاليا بإغلاق أبوابها في يوم العطلة التقليدية.

وقال دي مايو وفقًا لموقع "لوكال" الإخباري، إن البلد بحاجة إلى تنظيم ساعات الفتح والإغلاق مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الائتلاف الحكومي في إيطاليا سيطرح تشريعًا بهذا الخصوص في غضون عام.

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