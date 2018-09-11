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مصدر عسكري يمني: مقتل مشرف إمدادات الحوثيين في الحديدة

08:08 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
مصدر عسكري يمني: مقتل مشرف إمدادات الحوثيين في الحديدة

قوات الجيش اليمني - أرشيفية

صنعاء - (أ ش أ):

واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها في مدينة الحديدة، اليوم الثلاثاء، وسط خسائر لميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقلت فضائية "العربية ـ الحدث" عن مصدر عسكري يمني قوله: "إن الجيش الوطني استعاد مواقع تتحصن فيها الميليشيات"، مشيرًا إلى مقتل القيادي الحوثي أبو هاشم، مشرف الإمدادات العسكرية والبشرية للميليشيات في الحديدة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن السيطرة على منطقة الكيلو 16 في الحديدة سيقطع الإمداد البشري والعسكري للميليشيات من صنعاء، موضحة أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة يخوضان معركة ضارية في منطقة مهمة هى كيلو 16، والتي تعد نقطة التحكم في مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الجيش أحرز تقدمًا في اتجاه هذه المنطقة، واستعاد مواقع كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات بالمواجهات التي تشترك فيها مقاتلات التحالف، مضيفة أن الجيش تمكن كذلك من استعادة السيطرة على مدرسة الجيل الجديد المطلة على الخط الواصل بين الكيلو 10 والكيلو 16.

وتمكنت قوات الجيش أمس الأول من قطع جميع خطوط إمداد الميليشيات إلى الكيلو 16، وأصبحت المنطقة تحت السيطرة. ​

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