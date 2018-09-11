اليوم.. مراسم وداع كوفي أنان تبدأ في غانا

(أ ف ب):

يبدأ الغانيون، اليوم الثلاثاء، إلقاء نظرة الوداع على الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان الذي وصل جثمانه أمس إلى غانا مسقط رأسه حيث ستقام له جنازة وطنية دعي إليها عدد كبير من الشخصيات في العالم.

ورافقت الجثمان الذي نقل من جنيف وقد لف بعلم المنظمة الدولية، نان أريا أنان أرملة الفقيد وأبناؤه ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة.

وتوفى الدبلوماسي وحائز نوبل للسلام، وأول أمين عام من إفريقيا جنوب الصحراء، في 18 أغسطس عن 80 عامًا.

وحضر الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو مراسم وصول الجثمان التي حضرها أيضًا زعماء تقليديون ورجال دين ومسؤولون عسكريون وسياسيون.

وحمل 6 جنود غانيين النعش، ولف النعش بعلم غانا بدلًا من علم الأمم المتحدة.

وسيسمح للغانيين بإلقاء نظرة الوداع على أنان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وينتظر مشاركة عدد كبير من شخصيات العالم في الجنازة الوطنية التي ستنظم الخميس المقبل.

وأنان الذي توفى في سويسرا سيدفن في المقبرة العسكرية الجديدة في العاصمة الغانية أكرا "المكان الأنسب للراحة الأبدية للراحل كوفي أنان"، كما قال الرئيس أكوفو أدو عقب لقاء مع عائلته.​