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زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إيران

06:41 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إيران

مقياس ريختر

(أ ف ب):

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة بهاباد في محافظة يزد وسط إيران.

وأعلن مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الزلزال وقع عند الساعة الخامسة و33 دقيقة و18 ثانية من صباح اليوم الثلاثاء في عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض.

ووقع الزلزال علي بعد 28 كيلومترا عن مدينة بهاباد في يزد ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة جراء الزلزال، وتم إرسال فرق الإغاثة إلى المنطقة لتقديم الخدمات اللازمة.​

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