مصرع 2 وإصابة أربعة آخرين في تفجير انتحاري غرب العاصمة العراقية

(أ ف ب):

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في تفجير انتحاري استهدف مستشفى في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال محمد الدليمي من شرطة المدينة: "إن انتحاريًا فجر نفسه الليلة بحزام ناسف في المدخل الرئيسي لمستشفى حديثة وسط المدينة، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح".

وتابع أن القوات الأمنية عززت من إجراءاتها في المدينة عقب التفجير، ونشرت أعدادًا إضافية من قوات الجيش والشرطة تحسبًا لوقوع هجمات أخرى.​