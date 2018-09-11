مصرع 2 وإصابة أربعة آخرين في تفجير انتحاري غرب العاصمة العراقية
(أ ف ب):
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في تفجير انتحاري استهدف مستشفى في مدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العاصمة العراقية بغداد.
وقال محمد الدليمي من شرطة المدينة: "إن انتحاريًا فجر نفسه الليلة بحزام ناسف في المدخل الرئيسي لمستشفى حديثة وسط المدينة، ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح".
وتابع أن القوات الأمنية عززت من إجراءاتها في المدينة عقب التفجير، ونشرت أعدادًا إضافية من قوات الجيش والشرطة تحسبًا لوقوع هجمات أخرى.
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