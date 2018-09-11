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أمريكا تغرم إيران والحرس الثوري عن "هجوم الخُبر" عام 1996

06:16 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
أمريكا تغرم إيران والحرس الثوري عن "هجوم الخُبر" عام 1996

تعبيرية

(مصراوي):

قضت محكمة أمريكية، اليوم الثلاثاء، بتغريم إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى يونيو عام 1996 في منطقة الظهران في السعودية، أسفر وقتها عن مقتل 19 جنديًا أميركيًا.

وأدين 13 عضوًا من "حزب الله" اللبناني في يونيو 2001 في محكمة اتحادية بولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ولم ترد بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب، بشأن دور الحرس الثوري في الهجوم.

وأصدرت القاضية بيريل هاول حكمًا على إيران والحرس في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر، يقضي بتعويضات لـ15 جنديًا جراء ما سببه من اضطراب عاطفي متعمد، إضافة إلى 24 من أقاربهم سيحصلون على تعويضات نتيجة الألم النفسي برؤية الهجوم.

وطلبت الدعوى تعويضات في إطار ما يسمى بالاستثناء في مجال الإرهاب لقانون الحصانات السيادية الأجنبية.

وقال بول جاستون محامي المدعين: "المدعون سعداء بالقرار ويتطلعون لبدء جمع الأموال، حكم المحكمة يمنحهم قدرًا من العدالة".​

إيران شاحنة ملغومة السعودية هجوم الخبر بول جاستون

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