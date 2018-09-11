"فلورنس" يجبر 3 ولايات أميركية على إعلان الطوارئ

(مصراوي):

اشتدت قوة العاصفة "فلورنس" لتتحول إلى إعصار كبير فوق المحيط الأطلسي مصحوب برياح سرعتها 195 كيلو مترًا في الساعة.

ونقل موقع "سكاي نيوز" عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، قوله إن الإعصار المصنف من الدرجة الرابعة يبعد نحو 2000 كيلومتر إلى الشرق والجنوب الشرقي من كيب فير بولاية نورث كارولاينا.

ودفع الإعصار فلورنس حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارئ، وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن رياح الإعصار القوية قد تضرب نورث وساوث كارولاينا بحلول مساء الأربعاء، ومن المرجح أن يصل إلى بر الولايتين يوم الخميس، تعقبه أمطار غزيرة قد تسبب سيولا في أكثر أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة.

ويتتبع المركز الوطني للأعاصير أيضًا إعصارين آخرين أبعد فوق الأطلسي.

وقال المركز إن قوة الإعصار إيزاك اشتدت ليصبح خامس أقوى إعصار في موسم الأطلسي لعام 2018، وبحلول صباح أمس الاثنين كان على بعد نحو 1985 كيلو مترًا شرقي جزر ويندوارد وتصاحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلو مترًا في الساعة.

أما الإعصار هيلين فكان يتحرك الاثنين فوق الأطلسي قبالة جزر الرأس الأخضر بغرب أفريقيا مصحوبا برياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة، لكن لا يبدو أنه يشكل تهديدا وشيكا على اليابسة.

​