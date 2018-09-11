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حول العالم في 24 ساعة: موظفة "تتعرّى" أمام الكاميرات في السعودية

12:07 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: موظفة "تتعرّى" أمام الكاميرات في السعودية

علم السعودية

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان الولايات المتحدة التزامها بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتعري موظفة أمام الكاميرات في السعودية، وبحث أبو الغيط مع وزير خارجية اليمن تطورات أزمة الحوثيين.

هجوم انتحاري الصومال الشرطة الصومالية حيدر العبادي محافظة البصرة البيت الأبيض سارة ساندرز عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية الولايات المتحدة أحمد أبو الغيط

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