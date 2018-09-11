حول العالم في 24 ساعة: موظفة "تتعرّى" أمام الكاميرات في السعودية
12:07 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
إعداد - هشام عبد الخالق:
شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان الولايات المتحدة التزامها بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتعري موظفة أمام الكاميرات في السعودية، وبحث أبو الغيط مع وزير خارجية اليمن تطورات أزمة الحوثيين.
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