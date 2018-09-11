حول العالم في 24 ساعة: موظفة "تتعرّى" أمام الكاميرات في السعودية

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إعلان الولايات المتحدة التزامها بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتعري موظفة أمام الكاميرات في السعودية، وبحث أبو الغيط مع وزير خارجية اليمن تطورات أزمة الحوثيين.