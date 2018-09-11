أبرز التصريحات في 24 ساعة: القدس أهم من العلاقة مع أمريكا

إعداد - هشام عبد الخالق:

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من العواصف الخطيرة في المحيط الأطلسي، وعبّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، عن ترحيبه بتمويلات القطاع الخاص للمنظمة الأممية، فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الإثنين، إن الولايات المتحدة لن تتعاون أو تقدم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية.