العراق: 7 قرارات لتنفيذ طلبات المتظاهرين في البصرة

بغداد - (أ ش أ)

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، 7 قرارات بشأن البصرة لتنفيذ طلبات المتظاهرين.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - بأن اجتماعات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استمرت في محافظة البصرة، حيث عقد اجتماعا تنفيذيا مع اللجنة الوزارية الخاصة بالمحافظة خصص لوضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه وبقية متطلبات واحتياجات الأهالي كالتعيينات والصحة.

وأضاف البيان أنه صدر عن الاجتماع 7 قرارات تتعلق بتأمين إمدادات المياه والكهرباء بشكل مستمر، فضلا عن تسريع إجراءات تعيين العاطلين في البصرة، متابعا أن اجتماعات الفريق المكلف بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بدأت برئاسة رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء مع محافظ البصرة وعدد من المسؤولين في الدوائر الخدمية في الوزارات ذات العلاقة والحكومة المحلية لتنفيذ القرارات ذات الصلة بتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى موضوع المياه الصالحة للشرب.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل، صباح اليوم إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري متخصص، وذلك بعد أن شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية موجة احتجاجات غير مسبوقة تخللها إحراق مقار ومكاتب معظم الأحزاب والحركات السياسية، فضلا عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، والقنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، إضافة إلى تعرض دور بعض المسؤولين لمحاولات اقتحام، وتم حرق دار النائبة السابقة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة في قضاء الزبير.