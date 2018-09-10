مستشار ترامب يهدد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الإثنين، بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، في حال لاحقوا أمريكيين وإسرائيليين أو حلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وأضاف بولتون -في كلمة أمام الجمعية الاتحادية بواشنطن نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية- إن الولايات المتحدة ستستخدم أي وسيلة لحماية مواطنيها من أي مقاضاة غير شرعية من جانب المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن المحكمة تهدد السيادة الأمريكية والمصالح القومية للبلاد.

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تقدم أي مساعدة لها وبالتأكيد لن تنضم إليها، مشددا أن واشنطن ترى أن المحكمة الجنائية "ميتة".

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية هددت إسرائيل بتحقيقات في أفعالها في الضفة الغربية وغزة وهي تدافع عن مواطنيها ضد أي هجمات، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف دوما إلى جانب إسرائيل، وبالتالي أعلنا إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وتابع: "سنبقي مكتب المنظمة مغلقا بينما الفلسطينيون يرفضون البدء بمفاوضات مع إسرائيل، مضيفا: "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة، وسنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأمريكي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بسبب مواصلتهم العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.