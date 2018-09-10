مقتل11 في هجوم انتحاري بالعاصمة الصومالية.. و"الشباب" تعلن مسؤوليتها

مقديشو (د ب أ)

أعلنت الشرطة الصومالية، أن أحد عشر شخصًا على الأقل قتلوا إثر وقوع انفجار ضخم بمنطقة هودن بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "انتحاريا اقتحم بسيارة ملغومة بوابات المقر الإداري بالمنطقة ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 22 آخرين غالبيتهم من المدنيين".

وأضاف حسن أن المكاتب انهارت بالكامل نتيجة الانفجار وشوهدت سحب الدخان فوق المدينة .

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الاندلس التابعة لها.

وتسعى الحركة ذات الصلة بتنظيم القاعدة للإطاحة بحكومة البلاد وتأسيس دولة إسلامية.

ويأتي انفجار اليوم في الوقت الذي من المقرر أن يفتتح فيه الرئيس محمد عبد الله فرماجو الدورة الرابعة للبرلمان الصومالي.