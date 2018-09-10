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الفاتيكان يرد على اتهامات للبابا بالتستر على اعتداءات جنسية

07:34 م الإثنين 10 سبتمبر 2018
الفاتيكان يرد على اتهامات للبابا بالتستر على اعتداءات جنسية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

مدينة الفاتيكان - (د ب أ)

يستعد الفاتيكان لإعداد رد على اتهامات بشأن تستر البابا فرنسيس على جرائم اعتداءات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي.

وجاء في بيان من مجلس الكرادلة اليوم الاثنين: "الحبر الأعظم يضع مسودة التوضيحات المحتملة والضرورية" بشأن تلك المزاعم.

وأضاف البيان أن المجلس المؤلف من تسعة أعضاء ويقدم النصح للبابا بشأن الإصلاحات الداخلية للكنيسة "أعرب عن كامل تضامنه" مع الحبر الأعظم.

وكان المطران كارلو ماريا فيجانو، المبعوث البابوي السابق لدى الولايات المتحدة قد صرح الشهر الماضي إن فرنسيس رفع العقوبات المفروضة على الكاردينال الأمريكي ثيودور مكاريك رغم إخطاره بتصرفاته.

وحث فيجانو البابا على الاستقالة، ولكنه لم يثبت صحة مزاعمه المدوية. وقال المعلقون إن تصريحاته تأتي في إطار هجوم المحافظين على فرنسيس وإصلاحاته.

وكان قد طلب من مكاريك وهو كبير أساقفة واشنطن السابق الخاضع للتحقيق بشأن سلسلة من الاعتداءات الجنسية على القساوسة الشباب والإكليريكين، بالاستقالة من الحياة العامة في فترة 2009- 2010، بحسب فيجانو.

ولا يوجد دليل على أن مثل هذا الامر صدر بحق مكاريك من قبل البابا السابق بنديكت السادس عشر، أو أن فرنسيس أبطله. واتخذ فرنسيس إجراء ضده في يوليو، حيث جرده من لقب كاردينال.

الفاتيكان الاعتداءات الجنسية كاردينال أمريكي البابا فرنسيس

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