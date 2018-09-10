خمس دول أوروبية تطالب إسرائيل بعدم هدم "الخان الأحمر" في القدس

برلين - (د ب أ)

عبرت خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا مجددا عن قلقها ازاء قرار محكمة إسرائيلية هدم قرية "الخان الأحمر" الفلسطينيةالتي تقع شرقي مدينة القدس المحتلة ضمن "المنطقة سي" ذات الموقع الاستراتيجي الحساس الذي يضمن ترابط الدولة التي يأمل الفلسطينيون في إقامتها مستقبلا.

وجاء في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه اليوم الاثنين: "علمنا بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأربعاء الماضي الذي يترك قرار هدم القرية وفقا لتقديرات الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "لذلك، نؤكد بشكل مشترك، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، مناشدتنا للحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ مخططها بشأن هدم القرية والمدرسة التي توجد بها، أو إعادة توطين سكانها".

وحذرت الدول الخمس الموقعة على البيان من أن هدم القرية وإعادة توطين سكانها ستكون له عواقب وخيمة على السكان، وبينهم اطفال، وكذلك على مستقبل حل الدولتين.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاربعاء الماضي التماسا تقدم به أهالي قرية "الخان الأحمر" لإلغاء قرار المحكمة الذي كان صدر في مايو الماضي بهدم القرية التي يعيش فيها نحو 200 فلسطيني، والتي توجد بها مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

ويحيط بقرية "الخان الأحمر" عدد من المستوطنات الإسرائيلية حيث تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1" الذي يقول الفلسطينيون إن تنفيذه يهدد بتقويض كلي لفرص تطبيق حل الدولتين.