مسئول روسي: لا تحضيرات حاليا لعقد لقاء جديد بين بوتين وترامب

موسكو - (أ ش أ)

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه لا تجري حاليا مباحثات للتحضير لعقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ، والأميركي دونالد ترامب.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان يجري التحضير لعقد لقاء جديد بين الرئيسين ، قال أوشاكوف اليوم الاثنين ، حسبما ذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) ـ "كلا ، لا تجري حاليا مباحثات للتحضير لعقد لقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي".

وأشار أوشاكوف ، في نفس الوقت ، إلى أنه لم يبدأ بعد التحضير لعقد لقاء بين الرئيس بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عبر القنوات الدبلوماسية.

يذكر أن الرئيس بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في يوليو الماضي ، حيث ناقشا خلال هذه القمة أزمة اللاجئين السوريين والوضع في أوكرانيا وغيرها من الملفات ، من بينها المزاعم حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 والتسليح النووي والملف الإيراني.