السعودية: بدء محاكمة مذيع تلفزيوني مؤيد لـ"الإخوان" الإرهابية

القاهرة - مصراوي:

ذكرت صحيفة سبق السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة، بدأت اليوم، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد متهم (سعودي الجنسية) اتّهم بعدد من التهم، وذلك بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، وقد تم تسليمه لائحة الدعوى للردّ عليها في الجلسة المقبلة.

‏‫والمتهم كان يعمل مذيعاً ويقدم برنامجاً حوارياً معروفاً.

ومن التهم التي وجّهتها النيابة العامة للمتهم: تأييده لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، والتحريض، وتأييد الثورات العربية، وغيرها من التهم.