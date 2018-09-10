مفوض الاونروا: نحتاج ٢٠٠ مليون دولار لسد العجز المالي.. ونشكر القادة العرب

كتب - إيمان محمود - محمد عطايا

قال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، إن الهدف من زيارته لمصر هو الاجتماع مع عدد من القادة العرب، مشيرًا إلى أنه قابل الامين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيط، الذي عمل على دعم المنظمة الأممية كثيرا.

وتابع في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن الأمين العام أبو الغيط يدعم الاونروا بشكل كبير، مضيفا انه سيجتمع مع وزراء الخارجية العرب غدا.

وأكد ان الاجتماع مع وزرا الخارجية العرب هام وحاسم، بسبب الازمة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الاونروا، نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من تمويل المنظمة.

واضاف انه من الضروري إيجاد حلول لتراكم الازمة التازيخيو التي تمر بها المنظمة.

العديد من الدوب العربية ساعدت الاونروا مثل السعودية والامارات والكويت اللذين اعلنوا عت مساعدتهم، بعدما قدموا 50 مليون دولار للمنظمة، مشيرا الى ان الملايين من اطفال فلسطيت يحتاجون الي الدعم.

واستكمل انه يشكر القادة العرب على دعمهم للمنظمة الأممية، وبخاصة وزير الخارجية سامح شكري.

واكد ان ما يحتاجه لسد العجز لدي الموسسة ما يقرب من 200 مليون دولار.