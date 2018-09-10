البحرين تجري انتخابات مجلس النواب يوم 24 نوفمبر المقبل

المنامة - (د ب أ):

أعلنت السلطات البحرينية اليوم الاثنين إجراء انتخابات مجلس النواب يوم24 نوفمبر المقبل .

وذكرت وكالة الأنباء البحرين ( بنا ) اليوم أن أمرا ملكيا أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب.

وحسب الوكالة ، نصت المادة الاولى من الأمر الملكي على ان الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين مدعوون للحضور إلى مقار لجان الإقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 24 نوفمبر المقبل من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً.

وأشارت إلى أن الأمر الملكي تضمن إجراء جولة الإعادة يوم أول ديسمبر المقبل صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً.

ولفتت إلى أن الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج تجرى يوم 20 نوفمبر المقبل ، على أن تجرى جولة الإعادة يوم 27 نوفمبر المقبل.

وأشارت الوكالة أن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب سيبدأ من يوم 17 أغسطس المقبل وحتى يوم 21 من نفس الشهر ، على أن تقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.