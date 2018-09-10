ليبيا: قتيلان و10 جرحى جراء الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط

طرابلس - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس بأن الهجوم الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة اليوم الاثنين أسفر عن سقوط قتيلين وعشرة جرحى.

وتم نقل المصابين إلى مصحة النفط بطرابلس وعدد من المصحات الخاصة.

وأظهرت صور من داخل مبنى المؤسسة حدوث أضرار كبيرة جراء الهجوم.

وأكد مصدر من "قوات الردع الخاصة"، والموجودة في طرابلس، أن منتسبي القوة وعددا من منتسبي الأمن بطرابلس والهلال الأحمر قاموا بإخلاء المبنى وإخراج جميع الموظفين المتواجدين فيه، ومن بينهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله.